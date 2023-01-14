Парамедик-доброволец Michael Jonah рассказал, что война показала, каким на самом деле есть украинский народ и как он может защищаться, а россияне доказали, что их победоносие дошло до клинических форм.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Вдруг я увидел, что здесь появился народ. Не отдельные группы, что эти донецкие, эти львовские, эти просто католики, эти евреи. Нет. Слово нация я специально не хочу применять, потому что подзатаскали немножко, - рассказывает Michael Jonah.

То есть, констатирует он, вдруг здесь появилась некая общность людей, когда никто не выясняет, откуда ты и что ты можешь сейчас делать. Вместо этого, подчеркивает парамедик, все как один встали и пошли сопротивляться. Это говорит о том, утверждает гость программы, что появилась гражданская позиция, общество созрело.

В то же время россияне, отмечает он, в очередной раз доказали, что они не могут ничего нового создать, их удел – уничтожать и создавать проблемы.

«Вы с нами либо будете дружить, либо мы вам кошмар устроим, а не будете брать, отключим газ – классика. Все-таки хотелось верить, что эта шизофрения, победоносие не дойдет до клинических форм, но дошло», - заключает Michael Jonah.

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