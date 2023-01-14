Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что странам для того, чтобы передать Украине танки Leopard 2, надо получить разрешение от Германии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Именно при помощи Leopard 2 будет осуществляться месть, будет осуществляться освобождение украинских территорий от российских захватчиков. Говорю я о танках немецкого производства Leopard 2, которые на этой неделе обещала предоставить Польша в размере одной роты, то есть от 10 до 14 штук», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, Польша хоть и пообещала предоставить нам эти танки, но готова будет это сделать только в коалиции с другими странами. Как отметил Михаил Шейтельман, поставка этих танков также усложняется тем, что, согласно международным договорам, запрещено поставлять оружие без разрешения страны-производителя.

«Если ты купил у Германии эти танки, значит, чтобы передать их Украине, нужно получить разрешение из Германии», - добавил Михаил Шейтельман.

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