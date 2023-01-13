Американский военный Гарри Табах сообщил, что от военных действий необходимо отстранять людей, которые начинают себя вести неадекватно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Врага надо уничтожить, убить, истребить, но это надо делать с честью. Мы выполняем, как сказал один сержант, работу беса, и, чтобы сделать ее правильно, мы должны быть святыми. То есть никаких мародерств, никаких издевательств, никаких унижений врага. Надо его просто уничтожить и убить», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, есть определенные правила ведения войны, есть конвенции, и их необходимо придерживаться, даже если враг игнорирует эти правила. Как подчеркнул Гарри Табах, никогда нельзя опускаться до уровня врага, необходимо быть дисциплинированными, держать строй и поддерживать дух товарищей.

«Если психика не выдерживает, если кто-то начинает вести себя неадекватно, значит товарищи должны его отстранить от этих действий, потому что ни ему не принесет это никакой пользы, ни команде», - заявил Гарри Табах.

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