Идеолог Олесь Доний объяснил, что мировоззренчески российская федерация все еще находится в Средневековье, а значит грабить города и называть краденое трофеем для россиян нормально.
Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«В воровстве как раз ничего странного нет, они это принимаются не так. Мы рассматриваем это как мародерство, а они это воспринимают как трофей. У них военная психология где-то Средневековья осталась. И это в их имперскости тоже остается», – отмечает Олесь Доний.
В то же время он отмечает, что другие империи, в частности западные, в свое время перешли от этапа территориального захвата к захвату мира через идеи, экономику и культуру. Это, подчеркивает идеолог, и есть конкуренция, состязание, в ходе которого ты захватываешь мир.
«А российская федерация до сих пор мыслит категориями Средневековья, когда нужно захватить территорию. А в Средневековье что было? Тогда же давались города на 3-дневное разграбление, они воспринимали это как военный трофей», - рассказывает Олесь Доний.
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Следовательно, констатирует эксперт, в россии никто и не борется с этим мародерством, ведь для них кражи – это нормальное явление, это военные трофеи. К тому же, подчеркивает он, это прописано в их мировоззрении.
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