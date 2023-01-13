Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцам пора научиться выбирать себе таких политиков, которые не будут у власти воровать, но для этого нужно начинать с себя и познать этику самоограничений.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Украина чем отличается от россии? Состязательностью. Хотя сейчас во время военного положения мы понимаем, что состязательность ограничена. Это невозможность проводить митинги, демонстрации, а единственный телемарафон делает невозможным наличие доступа политической оппозиции, которая все равно есть», - объясняет Олесь Доний.

В то же время он убежден, что сейчас эта состязательность будет не столько по языково-культурному признаку, сколько по этическим принципам. По мнению идеолога, сегодня мы должны прежде всего заниматься развитием нравственных норм, то есть общество должно прийти к этике самоограничения.

«А что такое этика самоограничения? Это значит, что ты не используешь в дальнейшем свой пост с целью незаконного обогащения. А у нас разные политические силы, независимо от того, какие они флаги носили, были русскоязычные или украиноязычные, шли во власть, чтобы воровать, независимо от языка и независимо от флага. Просто гады из Партии регионов Януковича на москву ориентировались, а воровали не только они», - отмечает Олесь Доний.

Поэтому, подчеркивает эксперт, мы должны наконец научиться выбирать таких политиков, которые не будут воровать, но для этого мы сами должны прийти к этой этической норме. К тому же, добавляет он, концепция «25 ступенек к общественному счастью» и направлена на то, чтобы счастье было у каждого украинца – за это следует бороться.

Как сообщала Politeka, руководство россии может в ближайшие дни объявить о проведении очередной волны мобилизации.

Также Politeka писала, что в Украине может измениться метод оповещения военнообязанных, благодаря чему можно будет отказаться от повесток.