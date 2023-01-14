Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что нелегальная продажа табака сейчас составляет 20% от всей продажи.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас много пишут о контрабанде электронных сигарет и просто табака и пытаются поймать всех этих контрабандистов, нелегальных продавцов, но проблема не решается, а наоборот, контрабанда все время увеличивается, нелегальная продажа, говорят, 20% от всей продажи», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, помимо табака, в Украине в огромных объемах нелегально продаются электронные сигареты через различные социальные сети. Естественно, как подчеркнул Павел Себастьянович, никаких регистраций, лицензий нет, никакие акцизы и налоги они не платят.

«Откуда взялась такая большая контрабанда, нелегальный рынок табака и электронных сигарет? Это взялось из-за несоответствия уровня жизни украинцев ценам, которые были бы на прилавках, если бы все товары растаможивали и продавали легально», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович объяснил, сколько должно поступать денег от НДС в бюджет Украины: «Можем теоретически посчитать».

Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович рассказал о преимуществах и недостатках НДС для предприятий: «Небольшая нагрузка».