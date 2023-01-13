Парамедик-доброволец Michael Jonah рассказал, что жителей Донбасса во многом разочаровал «русский мир», ведь никто на самом деле не пришел их защищать.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Многие, которые кричали «россия! россия!», кричали совершенно искренне, чем меня немало удивляли, сейчас не кричат. Кому-то не хватило места, оказалось, что это такая свобода, не только ты кого-то, но и кто-то тебя», - рассказывает Michael Jonah.

Кроме этого, добавляет он, люди поняли, что никто не пришел их защищать, им просто поменяли власть. Причем, констатирует парамедик, от этого многие пострадали и в частности материально, а Донецк был богатым городом, сейчас же он совершенно другой.

«Громко кричали, считая, что с приходом восточного соседа станет богаче, счастливее и тому подобное, водка станет крепче, сахар станет слаще, но нет, не получилось, получилось наоборот. Поэтому многие притихли», - объясняет Michael Jonah.

Также он рассказывает, что многие из тех, кто находятся под российской оккупацией на Донбассе, на самом деле совершенно не поддерживают эту идею, просто им некуда было деться, они сидят и помалкивают, жить хотят.

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