Парамедик-доброволец Michael Jonah рассказал, что люди в городах и селах на Донбассе на самом деле были украиноязычными, они пели украинские песни и отмечали украинские праздники.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, он все свое детство прожил в Донецке, где говорили на русском. Но очень удивлял тот факт, отмечает парамедик, что во всех городах и селах вокруг люди говорили на украинском.

«Типа Славянск и так далее – они все были украиноговорящие. Да, это не тот украинский, который можно услышать в Полтаве, он все равно с русизмами какими-то, но все равно украинский. И меня это очень удивляло тогда», - объясняет Michael Jonah.

По словам парамедика, в его детстве на украинском говорили только преподаватели украинского языка либо выходцы из сел, соответственно, когда слышали украинский, то и относились к человеку так себе. Он отмечает, что в этом виноват и Советский Союз, в котором развивали только русский, а современной литературы, искусства вообще на украинском не было.

«И очень удивило, когда ты чуть-чуть в сторону отошел, а там, оказывается, украинский, там песни другие поют, там праздники другие отмечают. Поэтому разговор о народе Донбасса… Серьезно даже не хочу это обсуждать. Это даже не анекдот», - заключает Michael Jonah.

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