Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Пригожин и Суровикин давали путину обещания достичь результатов в войне.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Назначение Герасимова на место главы так называемой военной операции, а понижение Суровикина даже не в должности, а просто имиджевая история здесь, о чем говорит? Одна из версий – путин любит даты. Скоро год уже, как война, но ничего не получается у них», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, путин поставил задачу достичь хотя бы каких-то целей до 24 февраля. Как отметил Дмитрий Спивак, в рф назначили Герасимова новым главой «спецоперации», потому что ни Суровикин, ни Пригожин не сдержали своих обещаний путину и не смогли достичь результатов до Нового года.
«Я так себе думаю, что они обещали положить энергосистему Украины, то есть обесточить страну. И я думаю, что они пообещали выйти на границы Донецкой области. Но ничего из этого не было сделано, и поэтому вот этот клан как бы отодвигают», - заявил Дмитрий Спивак.
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