Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что затягивание войны вредит имиджу Китая.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В менее публичных коммуникационных цепочках все чаще и чаще раздаются возгласы от китайских руководителей, что вот эта затяжная война плохую службу играет для Пекина, портит отношения Китая и Европы. А с Европой китайцы хотят как бы нормально сотрудничать», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Китай видит, что путину не удается достичь никаких результатов в войне, и война будет только затягиваться. Как отметил Дмитрий Спивак, Китай осознает, что эта война будет бить также и по ним, по их экономике и по их имиджу, что их ситуация с каждым днем также становится все хуже.

«Китай понимает, что дальнейшее продолжение войны вредит Китаю и вредит вот этой их публичной позиции, ведь весь западный мир не понимает, почему китайцы поддерживают путина. Путин начинает тяготить Си Цзиньпина», - заявил Дмитрий Спивак.

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