Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно третьему пункту концепции «25 ступеней к общественному счастью» мы должны защищать свои права и свободы не только на Майдане, но и в повседневной жизни.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если мы взглянем на мировую историю, то борьба за свои права и свободы была в мире вечна и всегда совершенствовалась. Права регламентировались в древности в устной форме, сегодня в основном в форме государственных или межгосударственных актов. Женщины боролись за право голоса на уровне с мужчинами, афроамериканцы в США боролись за отмену системы протеида», - рассказывает Олесь Доний.

Как он подчеркивает, украинцы на протяжении веков доказывали, что умеют бороться за свои права и свободы, продолжают борьбу и сегодня. В частности, отмечает эксперт, сегодня идет война с российскими фашистами и мы снова отстаиваем собственное право быть украинцем и право жить в собственном государстве.

«Если мы это уже умеем, то, казалось бы, почему концепция «25 ступеней к общественному счастью» призывает еще учиться? Разнообразные мирные или кровавые революции, Майдан в Украине доказывают, что, когда ощущение несправедливости переходит границу, украинцы готовы выходить на улицы или баррикады», - констатирует Олесь Доний.

Тем не менее, добавляет он, следует отстаивать собственные права и свободы не только на баррикадах, а заниматься этим каждый день в своей обычной жизни. А для борьбы с российскими захватчиками, с врагами, констатирует идеолог, нужны также дополнительные умения. В частности, отмечает он, даже бойцы Вооруженных сил Украины должны иметь военную подготовку, а чем больше умений, тем большие успехи.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что за всех граждан Украины нужно бороться, кроме откровенных предателей.

Также Politeka писала о том, что Коновальчук объяснил, какие проблемы возникают из-за высоких налогов на границе.