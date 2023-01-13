Американский военный Гарри Табах объяснил, что сегодня у республиканцев в Конгрессе США очень сильно меняется подход к Украине и стоит рассчитывать на большее количество поставок оружия.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Заработал наш новый Конгресс, где большинство республиканцы, и я уже слышу такие отзывы, что меняется уже взгляд, меняется подход. И у меня есть надежда огромная, что Украина будет получать достаточно того, что ей нужно для полной победы над россией. Но я концентрируюсь на оружии», - замечает Гарри Табах.

По его мнению, сейчас надо разворачивать республиканскую партию США в сторону Украины. Кроме этого, добавляет военный, не время вспоминать, кто что говорил о республиканцах или бить себя в грудь за помощь Украине, здесь нужен серьезный подход.

«Я считаю, что самая главная задача для украинцев и для моего окружения здесь, для меня лично – это начать работать с республиканской партией, с ее представителями, с теми, за кого мы голосовали, и говорить, что Украине – это не так, как вы себе представляете, и не то, что вы себе думаете», - объясняет Гарри Табах.

Также гость программы замечает, что многие мировые политики, а особенно американские настаивают на корейском сценарии. Он подчеркивает, что Корейская война шла в одной стране, а в Украину вторглась армия другой страны и начала захватывать территории. Поэтому, констатирует военный, это нельзя сравнивать и нельзя упирать на том, чтобы договорится на таком варианте.

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