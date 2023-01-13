За 10 дней территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 94 природоохранных мероприятия, составлено 211 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Сумма претензий и исков, предъявленных к уплате нарушителям с 02 по 12 января 2023 года составляет более 258 тыс. гривен.

А в государственный бюджет в добровольном и принудительном порядке взысканы убытки на сумму 629 тыс. гривен.