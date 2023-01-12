Американский военный Гарри Табах сообщил, что для более успешного контрнаступления США должны предоставить Украине штурмовики.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Давайте смело говорить о Patriot, когда их поставят, когда небо над Украиной будет закрыто. Но мне придает позитива то, что близкие мои товарищи говорят, что это правда, что эти 50 Bradley будут, и батарея тоже будет. Это уже не обещания, это уже подписано», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, такие масштабные поставки вооружения важны также для подержания морального духа украинских военных на фронте. Гарри Табах также отметил, что Запад должен предоставить Украине штурмовики А-10 для более успешного контрнаступления, но для этого прежде всего ВСУ надо обрести превосходство в небе.

«Но и у россии на сегодняшний день превосходства тоже нет, поэтому А-10 тоже могут действовать при контрнаступлении», - добавил Гарри Табах.

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