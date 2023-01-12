ндрей Илларионов разместил очередную манипуляцию о том, что доля США в поставках оружия Западу в Украину меньше, чем говорят.

Илларионов регулярно вводит украинскую общественность в заблуждение, пытаясь сформировать в Украине негативное отношение к американской помощи. Пора называть вещи своими именами и перестать миндальничать с манипуляторами, которые создают проблемы в отношениях Украины с США.

Об этом видео-обзор.

Напомним, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что на прошлой неделе весь Запад решил по очереди заявить о поставке оружия Украине, что очень похоже на эффект домино.



В частности, рассказывает он, произошел эффект домино: Зеленский поехал в США и получил комплекс Patriot, дальше подключилась Франция и вот уже Макрон объявил о передаче Украине легких танков AMX-10, потом присоединилась Германия со своими БМП «Мардер», в ответ на что Байден заявил о передаче еще 50 БМП «Брэдли», а Франция добавила еще БМП «Бастион».

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что на самом деле лукашенко доминирует над путиным.

Также Politeka писала о том, что Спивак рассказал, какие мифы о россии развеяла Украина во время войны.