ндрей Илларионов разместил очередную манипуляцию о том, что доля США в поставках оружия Западу в Украину меньше, чем говорят.
Илларионов регулярно вводит украинскую общественность в заблуждение, пытаясь сформировать в Украине негативное отношение к американской помощи. Пора называть вещи своими именами и перестать миндальничать с манипуляторами, которые создают проблемы в отношениях Украины с США.
Об этом видео-обзор.
Напомним, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что на прошлой неделе весь Запад решил по очереди заявить о поставке оружия Украине, что очень похоже на эффект домино.
В частности, рассказывает он, произошел эффект домино: Зеленский поехал в США и получил комплекс Patriot, дальше подключилась Франция и вот уже Макрон объявил о передаче Украине легких танков AMX-10, потом присоединилась Германия со своими БМП «Мардер», в ответ на что Байден заявил о передаче еще 50 БМП «Брэдли», а Франция добавила еще БМП «Бастион».
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Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что на самом деле лукашенко доминирует над путиным.
Также Politeka писала о том, что Спивак рассказал, какие мифы о россии развеяла Украина во время войны.