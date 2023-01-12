Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что к власти в стране должны приходить люди с публичными целями.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Есть какие-то стратегии, и эти стратегии разрабатывают траекторию развития страны, а политики занимаются тем, что они эту стратегию воплощают в жизнь. Но так не бывает, это не работает, потому что политик, который пошел во власть, в этой стране главный, у него есть все полномочия делать то, что он хочет», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, если в голове у политика изначально непубличная цель, например, личное обогащение, то он будет достигать именно этой цели. Как отметил Павел Себастьянович, если для прикрытия этой цели политику понадобится какая-то реформа, то он запросто может ее провести.
«То есть страны становятся успешными тогда, когда к руководству страной приходит человек с публичными целями, то есть с общими со всем народом. Чего все люди хотят? Ну, естественно, роста благосостояния», - заявил Павел Себастьянович.
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Как писала ранее Politeka, предприниматель Павел Себастьянович объяснил, почему в государстве должна существовать система аудита.
Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович объяснил, сколько должно поступать денег от НДС в бюджет Украины: «Можем теоретически посчитать».