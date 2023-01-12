Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что иранские ракеты не помогут россии изменить ситуацию на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас, когда вели переучет российских ракет, то показали, что в россии осталось около 100 «Искандеров» всего. Нового они не сделали ни одного за войну. Нет технологий. Чем они собрались воевать с НАТО? Ну вот нечем», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, россияне умеют делать крылатые ракеты, потому что на территории рф налажено производство собственных двигателей. Но при этом, как отметил Михаил Шейтельман, россия производит эти ракеты в небольшом количестве – около 30 штук каждый месяц. Поэтому россия сейчас надеется на иранские ракеты, чтобы пополнить свои запасы.

«Но когда говорят, что иранские ракеты прям изменят ситуацию, то нет, на фронте они вообще не повлияют. Они могут нам хуже сделать с электричеством, у нас будут больше отключать электричество. Но это все, это не про фронт, не про победу», - заявил Михаил Шейтельман.

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