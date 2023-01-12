Политик Юрий Коновальчук сообщил, что при завозе товаров в Украину необходимо платить 34% налогов на границе.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Давайте сделаем открытую программу, при которой мы требуем, чтобы автомобили были открыты для всех. То есть должно быть понижение стоимости для всех автомобилей. Также давайте сразу говорить об уменьшении стоимости налогообложения на границе», - сообщил Юрий Коновальчук.

По словам гостя программы, при завозе товара в Украину необходимо платить 34% налогов. Как отметил Юрий Коновальчук, из-за такого большого налогообложения сразу же у многих возникает желание обойти уплату налогов, организовать незаконную схему, чтобы сэкономить свои деньги на границе.

«7% налогов в Соединенных Штатах Америки, то есть завози автомобиль и плати 7%. Почему у нас такие большие пошлинные ограничения?» - заявил Юрий Коновальчук.

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