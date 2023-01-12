Идеолог Олесь Доний объяснил, что наше мышление может меняться, хотя и не очень быстро, а значит, за каждого украинца нужно бороться и распространять украинскую культуру.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Мышление, с одной стороны, не статическое. То есть мы развиваемся с учетом увеличения объемов информации. С другой стороны, оно в определенной степени консервативное, то есть это происходит не столь быстро», - объясняет Олесь Доний.

В этом плане, отмечает эксперт, он всегда приводит пример со времен борьбы за независимость Украины в 1980-х годах. По его словам, тогда большинство населения Украины даже из украиноязычной части было против независимости, их приходилось убеждать, заниматься просветительской деятельностью.

«Поэтому сейчас просветительская деятельность так же актуальна. Я считаю, что за всех граждан Украины нужно бороться, кроме откровенных предателей, которых мы будем судить, сажать по законам военного времени, давать им большие сроки», - подчеркивает Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, за всех не предателей нужно бороться. Именно поэтому, добавляет идеолог, он и акцентирует внимание на философии любви, с помощью которой и нужно распространять украинскую культуру и язык.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что украинская идея прошла романтичный, оборонительный этапы и пришла к наступательному.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, как концепция «25 ступеней к общественному счастью» учит отвечать врагу и

другу.