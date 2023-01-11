Политолог Игорь Рейтерович сообщил, что россия пытается запугать ядерным оружием страны НАТО.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«В Беларуси эта история пока не понятная. У Лукашенко такое желание было, он неоднократно его высказывал и говорил о том, что дайте нам эти боеголовки, разместите их на самолетах и так далее. Но по официальной версии, пока это все осталось на уровне разговоров», - сообщил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, заявления о размещении ядерных боеголовок в Беларуси могут говорить о том, что россия возвращается к своему ядерному шантажу. Как отметил политолог, все эти слухи и перемещения техники могут быть связаны просто с тем, что россия решила возобновить ядерную тему.

«Но все время говорить – недостаточно, поэтому, возможно, россия таким образом решила продемонстрировать, что готова пойти дальше и ближе к границам НАТО разместить ядерные боеголовки», - заявил Игорь Рейтерович.

Как писала ранее Politeka, в Соледаре очень тяжело: офицер ВСУ раскрыл тактику «вагнеровцев».

Также Politeka сообщала, что Украине собираются предложить «корейский вариант»: в чем он заключается.