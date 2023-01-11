Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что странам-членам ОДКБ некомфортно находиться в одной организации со страной-агрессором.

Об этом он рассказал на своем канале.

«А зачем эта ОДКБ, какой ее вообще функционал сейчас? Во-первых, это напоминает больше заседание политбюро, где приезжают все, садятся, раскрывают каждый свой листочек, абсолютно не слышат друг друга, каждый зачитывает свою повестку. Решений никаких нет. Зачем тогда эта организация нужна?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, страны-члены ОДКБ понимают, что находиться в одной военно-политической организации со страной-агрессором не очень хорошо. К тому же, как отметил Борис Тизенгаузен, народы тех стран, которые входят в эту организацию, не поддерживают эту войну и выступают против действий путина.

«Есть у меня ощущение, что в этом году ОДКБ может в том формате, в котором она существует сейчас, прекратить свою деятельность», - заявил Борис Тизенгаузен.

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