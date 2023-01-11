Идеолог Олесь Доний рассказал, что отстаивать свои принципы бывает трудно, особенно когда у общества другое мнение, но это необходимо для того, чтобы мечты становились реальностью.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Следующий шаг после первой ступеньки, после осмысления – это способность отстаивать собственные смыслы. То есть ступень №2 так и звучит – «Учись отстаивать собственные принципы», - отмечает Олесь Доний.

Как он объясняет, концепцию «25 ступеней к общественному счастью» следует воспринимать скорее как указатель, ведь каждый еще с детства сформировал собственные наставления и обретал их всю жизнь.

«Да указатели останутся несбывшимися мечтами, если мы их не воплощаем. Для осуществления нужно учиться отстаивать собственные принципы перед окружением, перед обществом», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время идеолог отмечает, что принципы отстаивать легко, когда они приемлемы для большинства. Вместе с тем, добавляет он, если большинство вокруг придерживается другого мнения и отказывается воспринимать противоположное, принципы отстоять не так уж легко. Тем не менее, констатирует эксперт, это необходимо, а значит, остается лишь учиться отстаивать собственные принципы.

Как сообщала Politeka, Вигиринский объяснил, что проведение аналога 38-й параллели в Украине невозможно.

Также Politeka писала, что Доний, Гай-Нижник и Томенко рассказали, как во Всеукраинском Комитете планируют отметить 150-летие Скоропадского.