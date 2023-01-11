Приближаем победу Украины – каждый на своем месте: активисты антикоррупционной общественной организации из Харькова покупают, ремонтируют и отправляют на передовую машину для украинских воинов.

Общественная организация "Важные Действия" была создана в Харькове еще в 2015 году, а главной целью ее деятельности стала борьба с коррупцией и превышениями служебных полномочий властью. В состав ОО вошли предприниматели и их наемные работники. Тогда же волонтеры из "Важных действий" начали помогать бойцам, принимавшим участие в антитеррористическом сопротивлении российской агрессии, ведь война на тот момент уже продолжалась. Предприниматели перечисляли средства всеукраинской ассоциации участников боевых действий и трудоустраивали ветеранов.

Теперь одним из ключевых направлений деятельности активистов является обеспечение доставки автомобилей на фронт. Ведь "железных коней" для ВСУ нужно много, и их наличие существенно влияет на ход боевых действий.

Именно поэтому мы решили сосредоточиться на этом направлении. Прежде всего, нашли итальянских партнеров – это компании и физические лица, которые имеют право участвовать в аукционах по продаже авто. Наши партнеры – неравнодушные люди, которые хотят помочь Украине и поэтому сотрудничают с нами. выкупают на аукционах автомобили или запчасти, необходимые для их сборки.Потом наша общественная организация официально их покупает у этих компаний и физических лиц ", – руководитель ОО "Важные действия" Воскобойников Вадим.





Чтобы оптимизировать и ускорить процессы, с целью дальнейшего сборки и ремонта автомобилей, в Италии, в пригороде Болонье, в сентябре 2022 года украинские активисты совместно с европейскими партнерами открыли. На этой СТО из приобретенных на аукционах запчастей итальянские мастера собирают столь незаменимые для наших военных пикапы. Также здесь ремонтируют красящие, возвращающие жизнь уже поврежденным экземплярам.

После этого волонтеры сами доставляют автомобили их заказчикам в Украину – непосредственно на линию боевых действий, преимущественно на юге и востоке. Карта помощи включает Харьков, Херсон, Николаев, Запорожье, Бахмут. Больше всего боевые пикапы пригодятся бригадам оперативного назначения, выполняющим различные повседневные военные задачи – это и разведка, и эвакуация гражданских, и вывоз раненых с поля боя, и зачистки освобожденных территорий, разминирование, перегруппировка и переезды на места новых дислокаций.



При этом техника четко отвечает запросам ВСУ.



"Мы получаем заказы непосредственно от бойцов, которые потом пользуются этими автомобилями. Только они могут знать определенные технические параметры, которые важны для их условий и специфики военных задач. И мы собираем экземпляры по их заказу, учитывая все потребности и пожелания. То есть, это такой себе личный подход, военные получают только то, что крайне важно именно для них. Наши ребята просто в восторге от функциональности и надежности этих автомобилей – у них действительно нет аналогов", – отмечает руководитель ОО "Важные действия" Воскобойников Вадим.



Дело впрочем, что автомобили IVECO VM90 – это нечто среднее между грузовиком и тактическим внедорожником. Он может использоваться в качестве тягача для малой артиллерии. Возможно использование в качестве командно-штабного и медицинского варианта, а также в качестве боевой единицы с возможностью установки пулеметного вооружения, противотанковых и противовоздушных средств.

Стоимость каждой модели индивидуальна: от 15 до 30 тысяч евро, в зависимости от комплектации. На сегодняшний день активисты завезли в Украину уже 50 уникальных военных пикапов.



Покупаемые автомобили IVECO VM90 уже помогают спасать жизнь бойцов на передовой. В настоящее время эта техника используется для быстрого перемещения по бездорожью, транспортировке провизии и медикаментов.

Впереди у волонтеров еще очень много работы, ведь количество запросов на автомобили от воинских частей только растет. Поэтому не останавливаемся, делаем все возможное и ускоряем победу!



Дмитрий СНЕГИРЕВ