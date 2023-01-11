Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россия пытается угрожать флоту США одним кораблем.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Куда плывет «Адмирал Горшков», что это за дальний поход? Бывший президент рф Медведев сообщил, что оказывается, он плывет к берегам, станет в сотнях миль от Вашингтона и будет угрожать Вашингтону. Смешно угрожать Вашингтону кораблем под названием «Адмирал Горшков»», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, это смешно, что россия пытается одним кораблем угрожать десяти авианосным флотам США. Как отметил Михаил Шейтельман, корабль «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые, по словам путина и Медведева, невозможно сбить ПВО.

«Что меня больше всего в этом рассказе порадовало? Путин, когда говорил об этой ракете «Циркон», он произнес уникальное словосочетание – «аналогов нет». Уже весь мир смеется с этой фразы, все они поняли, что означает российское знаменитое словосочетание «аналогов нет»», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, российский самолет упал между домами, появились кадры с места катастрофы: «Долетался».

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