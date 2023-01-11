Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для борьбы с олигархами не нужен специальный антиолигархический закон.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Реализации антиолигархического закона требует от нас Еврокомиссия. Я бы попросил показать мне европейскую страну, где есть антиолигархический закон. Нет подобного реестра олигархов, потом что это абсурд, по сути», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, олигархия в стране должна уничтожаться и переходить просто в разряд обычного бизнеса обычными методами. Например, как подчеркнул Дмитрий Спивак, это можно сделать с помощью антимонопольного законодательства, ликвидации коррупции и единого налогового правила для всех.

«И все, и нет олигархов. Есть большой бизнес, капиталисты, бизнесмены, которые создают рабочие места, платят налоги и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.

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