Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что тоненькая ниточка коммуникации между Украиной и рф все-таки сохранилась.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Все понимают, что сегодня именно та точка, где позиция Украины, о чем неоднократно говорил и Владимир Зеленский, и позиция россии, о чем также неоднократно говорят говорящие головы кремля, разошлись практически в диаметрально противоположные стороны», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сегодня невозможно найти точки соприкосновения между рф и Украиной для начала публичного переговорного процесса, поскольку позиции и требования диаметрально разные. При этом, как подчеркнул Дмитрий Спивак, коммуникация все-таки между россией и Украиной во время войны сохраняется.

«Коммуникация продолжается, даже потому, что продолжается обмен пленных. Это значит, что есть тоненькая связка, тоненькая ниточка коммуникации», - заявил Дмитрий Спивак.

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