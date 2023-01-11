Идеолог Олесь Доний рассказал, что суть концепции «25 ступеней к общественному счастью» заключается не в навязывании другим определенных правил, а в том, чтобы начать изменять мир с себя.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, концепция «25 ступеней к общественному счастью» на самом деле является матрицей, на которую накладываются и другие концепции. В частности, в пример он приводит философию любви, которая созвучна 28-ой ступени «Будь счастливым» и 8-ой – «Уйми собственную агрессию». Как объясняет идеолог, одно дело бороться с агрессором, другое – сосуществовать с другими, с украинцами.

«А что для врага? А здесь вступает ступень №3 – о свободе, «Учись бороться за свои права и свободы». Право на существование, на наши свободы – это свобода, это проявление воли. Не подставлять вторую щеку агрессору, безусловно, - подчеркивает Олесь Доний.

Самым большим же позитивом этой матрицы, утверждает эксперт, является то, что она не навязывает ничего всем. То есть, объясняет идеолог, когда он формировал концепцию «25 ступеней к общественному счастью», то понимал, что каждую ступень придется выполнять и самостоятельно. Следовательно, подчеркивает он, если мы хотим улучшить мир вокруг, начинать нужно с себя, а значит, каждое требование к миру следует сначала поставить себе.

«Если там написано «учи иностранные языки», то я их учу каждый день, хотя это мне трудно, и т.д. Потому что очень часто наши политики, общественные деятели хотят ставить требования к другим, поставь сначала требование к себе. Подумай, что ты не только один гений, но и рядом гении. Попробуй и их идеи объединить и идти вместе», - заключает Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что украинская идея прошла романтичный, оборонительный этапы и пришла к наступательному.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, что согласно первой ступени к общественному счастью украинцам стоит научиться критическому мышлению.