С начала независимости Украина столкнулась с, по меньшей мере, пятью мировыми кризисами и тремя собственными: 1997 - Азиатский кризис, 1998 - кризис мирового падения цен на сырье, 2000 - 2003 - падение доткомов, 2004 - 2000 - 2002 - мировой финансовый кризис, 2013 – 2014 – Революция достоинства, аннексия Крыма, оккупация Донецкой и Луганской областей, 2020 – начало пандемии Covid-19, 2022 – полномасштабное вторжение.

Тридцать первый год и восьмой кризис продолжает строиться и защищаться украинский бизнес и Украинское государство. Почти в перманентном кризисе находятся украинские предприниматели, успевая расти и развиваться, адаптироваться к динамично меняющимся обстоятельствам, закаляться, внедрять действенные антикризисные меры.

Настоящее – не тривиальный экономический кризис. Полномасштабная эскалация грозит существованию Украины и бросает вызов странам Западного мира, которые по состоянию на конец 2021 года выделили более 13 триллионов долларов на преодоление пандемии коронавируса. Недавно оправившийся мир оказался на пороге новых турбулентных времен: миграции, продовольственные проблемы, газовый шантаж.

За тридцать лет значительно размылся и единый центр геополитики и решающего влияния. Так, доля ВВП Китая в мировой экономике с 1% достигла более 18%, Индии – с 0,5% свыше 3%, в то же время США – с 30% до 22%. Сходные тенденции прослеживаются и в Бразилии, ЮАР, Турции, Польше. Более значимую роль стали играть альянсы, а не отдельные страны.

Полномасштабная война не косвенно влияет на формирование нового мироустройства. Вторжение России в Украину – очередное тектоническое смещение в сторону создания новых альянсов и порядков. Историческое время, которое разворачивается сегодня – это борьба не только экономик и геополитических интересов, но и цивилизаций. На победу Украины возлагается много надежд, в том числе на новые гарантии безопасности, перестройку национальных экономик, создание новых союзов. Война разрушает не только инфраструктуру и производство, но и социально – экономические модели, которые к ней привели.

Бизнес во время войны

Война выступает катализатором качественных трансформаций. В мире будущего у Украины будет шанс построиться принципиально новой, отвечать современным запросам и вызовам. История демонстрирует опыт масштабного восстановления на примере ведущих экономик мира – Германии, Японии, Южной Кореи. Вернейший путь – сформировать и воплотить четкие, понятные и прозрачные принципы: верховенство права, реформы, демократия, инклюзия.

В 2009 году одна из мировых финансово-аналитических групп в годовом отчете отметила: «Ukraine has never lose the chance to lose the chance» . Окончательная победа – умение не промахнуться и вовремя отреагировать на предоставленные шансы.

Действенные реформы – это шанс Украины стать сверхпривлекательной с точки зрения логистики и связей со странами запада. Обретенный статус кандидата на вступление в Европейский союз является мощным сигналом инвесторам. Речь идет, в частности, о черной металлургии, агропромышленном секторе, химической промышленности, ВПК, креативной индустрии и, конечно, IT. Учитывая, насколько серьезно возникает мировой продовольственный вопрос, актуализированный развернутой войной и невозможностью Украины экспортировать агропродукцию, следует ожидать инвестиций в сфере земледелия, переработки и диверсифицированной логистики.

Бизнес во время войны

В настоящее время одной из главных задач является поддержка бизнеса и экономики страны в целом, учитывая полученный пережитыми кризисами опыт быстрой адаптации и гибкости. Уже треть малых и средних бизнесов масштабировала деятельность, начав активно экспортировать продукты и услуги за границу, и почти четверть планирует реализовать это в кратчайшие сроки.

При отсутствии критических проблем на внутреннем рынке, основными препятствиями деятельности малых и средних предприятий были: нехватка финансовых ресурсов и производственных мощностей, отсутствие профильных знаний, внешнее законодательство.

Важна поддержка экспорта продукции с добавленной стоимостью, которую именно и производит малый и средний бизнес через механизмы ЭКА (Экспортно - кредитного агентства), а также привлечение финансового сектора к финансированию выполнения контрактов и экспортного факторинга.

Следует разработать и запустить удобные, быстрые и доступные продукты поддержки отечественных экспортеров. Это означает, что финансовый сектор должен адаптировать свои модели оценки рисков и продуктов к настоящему времени.

Многие бизнесы переформатировались, открыв новые направления или расширив существующие. Среди наиболее востребованных можно выделить:

Милитарное направление (военная одежда, доспехи, аксессуары).

Развитие и обустройство инфраструктуры бомбоубежищ и укрытий.

Производство пищевых продуктов долгой и экстра длинной выносливости, товаров двойного назначения (им не требуется специальная лицензия).

Альтернативная энергетика и энергосбережение.

Производство строительных материалов, строительство, ремонт, строительная техника и услуги.

СТО, шиномонтаж.

Лекарственное средство.

Создание ИТ решений взамен российским.

Предсказание и реальность

Планы многих бизнесов в конце 2021 года и шокирующие реалии начала 2022 года, вероятно, оказались несоответствующими. Первые прогнозы по макро-показателям включали: 40% инфляции до конца года, 40% падение ВВП, непредсказуемую девальвацию и долг к ВВП, в то же время серьезные беспокойства по поводу возможности выстоять финансовому сектору и количеству международных резервов.

По состоянию на сегодняшний день инфляция и падение ВВП составляют 30%, долг к ВВП – 30% (для сравнения: ЕС – 88,1%, Франция – 113%, Великобритания – 97,4%, США – 137%). Девальвация достигла 33%, из 71 банка закрылось 4, а международные резервы сократились на 9%. Ожидания были хуже.

Сегодня – это время новых решений, помощи армии, волонтерства, новой экономики и возможность не упустить шанс.



Павел Матияш, директор ФК Activitis