Политолог Руслан Бизяев объяснил, что на самом деле нет никаких предпосылок для проведения в Украине условной 38-параллели, поскольку это не закончит войну, ведь она идет в идеологической плоскости.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам эксперта, предложение о проведении в Украине аналога 38-й параллели не является личным творением секретаря СНБО, ведь еще 2 года назад достаточно серьезные международные круги, в основном бизнес говорили об этом: в случае войны нужно будет зафиксировать определенный корейский вариант, а затем, учитывая перспективы Украины, вернуть утраченные территории именно таким путем. То есть, констатирует он, речь шла о создании неких двух корей, мирового изгоя и мощной страны.

«Учитывая, что 2023 пройдет под знаком поиска перемирия, я не исключаю, что такие концепции будут периодически всплывать, и найдется достаточно много мощных игроков в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Москве, Пекине, которые будут пытаться реализовать эту концепцию. Но пока я не вижу никаких предпосылок, чтобы эта концепция вышла даже в теоретическую плоскость, плоскость проработки. Нет предпосылок. Но почему появилась именно сегодня, сейчас эта концепция? Прежде всего, с моей точки зрения, для того чтобы показать, что Украина не пойдет на какие-либо варианты», - рассуждает Руслан Бизяев.

Как он отмечает, в последнее время так чуть-чуть аккуратно в полголоса начинают говорить о том, что надо все же договориться на плюс-минус минимальной формуле российского мира. По мнению политолога, минимальная формула российского мира – это нынешний статус-кво, фактически немножко перекликающийся с тем, что в интернете называют формулой Салливана.

«Конечно, россия готова в этой концепции пойти на достаточно широкие уступки Украине, но это не значит окончание войны. Потому что прежде всего война идет в головах. И пока будет продолжаться идеологическое противостояние, военные действия по своим перипетиям будут напоминать Столетнюю войну между Францией и Англией», - заключает Руслан Бизяев.

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