Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что проведения аналога 38-ой параллели в Украине невозможно, поскольку обе стороны намерены изменить ситуацию на фронте своими силами.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, предложение корейского сценария войны с аналогом 38-ой линии обсуждается во многих аналитических кругах. В частности, объясняет он, речь шла о том, что может сложится ситуация на поле боя, при которой, например, россия укрепится на своих позициях, которые она заняла и аннексировала, укрепит оборону, а Украина не сможет наступать и изменять линию фронта.

«Это ситуация, при которой, условно, одни наступать не могут, а у других нет средств наступать для деоккупации. Условно формируется линия разграничения между воюющими сторонами», - отмечает Андрей Вигиринский.

«И, собственно, не то время сейчас, чтобы предлагать сценарии договоренности о прекращении огня, притом что каждая из сторон готовится к наступательным операциям либо с начала весны, либо с окончания зимы. То есть обе стороны рассчитывают на то, что ситуация на фронте может быть изменена в силу применения усилий», - заключает Андрей Вигиринский.

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