Идеолог Олесь Доний рассказал, что согласно первой ступени к общественному счастью украинцам стоит научиться критическому мышлению, иначе они не смогут отбросить старое и принять новое.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Критичность мышления для конкурентного мира является предпосылкой прогресса и дальнейшего успеха. Без признаков критического мышления человекообразное существо до сих пор не решилось бы поджарить кусок мяса на огне, держалось бы старых штампов, что добычу следует поедать исключительно сырую и кровавую», - отмечает Олесь Доний.

Как он объясняет, из-за отсутствующего критического мышления украинцы используют старые идеи и именно они ими руководят. Тем не менее, констатирует эксперт, если мы и дальше будем следовать ксенофобским пассажам, то нам останется только издалека смотреть на то, как Илон Маск покоряет космос.

«Следовательно, чтобы родить что-то новое, следует научиться ставить под сомнение старое. Однако подвергать сомнению не значит отвергать его. На традиции существуют сами народы, держатся родственные отношения», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время он предупреждает, что не стоит оправдывать собственное свинство критическим мышлением, например, если вы отказываетесь помочь своим старшим родителям и т.д. Следовательно, заключает идеолог, всем нам стоит учиться критическому мышлению.

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