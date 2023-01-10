15 мая 2023 года Украина будет праздновать 150-летие со дня рождения гетмана Павла Скоропадского, подготовкой к этому уже занимается специальный Комитет.

Об этом сообщил Олесь Доний на своей странице в Facebook.

«Для должного празднования этой важной для Украинского Государства даты представители общественных инициатив 4 января 2023 создали «Всеукраинский общественный оргкомитет по празднованию 150-летия гетмана всей Украины Павла Скоропадского», - сказано на сайте.

В состав Оргкомитета вошли:

Члены Оргкомитета уже предположительно определили, какие мероприятия будут проходить на годовщину украинского гетмана. В частности, рассказывается в посте, планируется издание трехтомника Павла Гай-Нижника «Украинский национал-консерватизм и Гетманское движение», научного сборника «Современный украинский национал-консерватизм» и выпуск научно-популярной книги, посвященной Скоропадскому, консерватизму и украинской государственности.

Также планируется ряд региональных мероприятий в честь Скоропадского, а в столице должны подготовить, изготовить и торжественно установить его бюст. Что касается научно-практических конференций, посвященных руководителю Украинского государства, то они состоятся и в Киеве, и в Каменце-Подольском.

«Оргкомитет обращается в органы государственной власти надлежащим образом выполнить постановление Верховной Рады Украины № 1982-IX от 17 декабря 2021 (приложение №2)», - говорится в посте.

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