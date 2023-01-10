Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Наконец СБУ взялась за печально известного украинофоба и бывшего главу Администрации Президента Кучмы Табачника, точнее его имущества. И это правильно, хотя слишком поздно. Об еще одном соруководителе государства во времена Кучмы Медведчука Вы и так все знаете.

У меня случайно возник вопрос:

а что там с другими главами Администрации Президента Украины?

С Януковичем самое простое.

Клюев эмигрировал вместе со своим руководителем в Россию, при этом не забывает об Австрии, где, по данным СМИ, у них с братом ответственные бизнес-дела. Левочкин, как и положено представителю прозападного крыла партии регионов-ОПЗЖ, ныне один из главных членов батальона «Монако» и благодаря тесному сотрудничеству с центральными и киевскими властями совсем не беспокоится о возможной потере своего депутатского мандата.

С Порошенко сложнее всего.

Ложкин сейчас больше заботится о судьбе российских олигархов, сотрудничающих с его Еврейской конфедерацией, а Райнин, возглавивший Харьковскую областную ОПЗЖ в 2019 году, полностью исчез из публичной жизни страны.

У Зеленского с изменением названия Администрации на Офис ничего принципиально не изменилось. Недаром он сам утверждал, что Богдан действовал как второй человек в государстве, а Ермак в части кадровой политики выглядит не первым, но и не вторым должностным лицом в стране.

Так почему же нам так ПОРАБЛЕНО с этой Администрацией (Офисом) Президента?

И что делать дальше?

Рецепт прост и давно известен: надо наконец-то УЗАКОНИТЬ этот совещательный и вспомогательный, а не властный орган!

Напомню, что согласно пункту 28 статьи 106 Конституции Украины предусмотрено право Президента создавать в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины для осуществления своих полномочий (ТОЛЬКО) консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы. Администрация или Офис Президента должны действовать де-факто и де-юре как вспомогательный орган - патронажная служба или секретариат, а соответственно ее руководство не имеет никаких правовых оснований осуществлять властные полномочия.