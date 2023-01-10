Наконец СБУ взялась за печально известного украинофоба и бывшего главу Администрации Президента Кучмы Табачника, точнее его имущества. И это правильно, хотя слишком поздно. Об еще одном соруководителе государства во времена Кучмы Медведчука Вы и так все знаете.
У меня случайно возник вопрос:
а что там с другими главами Администрации Президента Украины?
С Януковичем самое простое.
Клюев эмигрировал вместе со своим руководителем в Россию, при этом не забывает об Австрии, где, по данным СМИ, у них с братом ответственные бизнес-дела. Левочкин, как и положено представителю прозападного крыла партии регионов-ОПЗЖ, ныне один из главных членов батальона «Монако» и благодаря тесному сотрудничеству с центральными и киевскими властями совсем не беспокоится о возможной потере своего депутатского мандата.
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С Порошенко сложнее всего.
Ложкин сейчас больше заботится о судьбе российских олигархов, сотрудничающих с его Еврейской конфедерацией, а Райнин, возглавивший Харьковскую областную ОПЗЖ в 2019 году, полностью исчез из публичной жизни страны.
У Зеленского с изменением названия Администрации на Офис ничего принципиально не изменилось. Недаром он сам утверждал, что Богдан действовал как второй человек в государстве, а Ермак в части кадровой политики выглядит не первым, но и не вторым должностным лицом в стране.
Так почему же нам так ПОРАБЛЕНО с этой Администрацией (Офисом) Президента?
И что делать дальше?
Рецепт прост и давно известен: надо наконец-то УЗАКОНИТЬ этот совещательный и вспомогательный, а не властный орган!
Напомню, что согласно пункту 28 статьи 106 Конституции Украины предусмотрено право Президента создавать в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины для осуществления своих полномочий (ТОЛЬКО) консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы. Администрация или Офис Президента должны действовать де-факто и де-юре как вспомогательный орган - патронажная служба или секретариат, а соответственно ее руководство не имеет никаких правовых оснований осуществлять властные полномочия.