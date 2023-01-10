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Так, осенью 2022 года Правительство неожиданно и безотлагательно поддержало представление Минобразования относительно ликвидации НАЦИОНАЛЬНОГО педагогического Университета имени Михаила Драгоманова и создания УКРАИНСКОГО государственного Университета имени Михаила Драгоманова.

Поползли всевозможные слухи, но впоследствии выяснилось, что все очень банально и элементарно. Просто у вечного Ректора, 74-летнего Виктора Андрющенко, завершается очередной второй срок в должности, и он уже не имеет права снова ее занимать. Выход был найден такой – провести псевдореорганизацию, сменить название вуза, а лохам объяснить, что в этом «новом» вузе старый ректор законно может руководить еще очередные 10 лет. Для понимания циничности и наглости такой аферы напомним, что по зашкварности ректор Андрющенко уступает разве что печально известным Кивалову и Поплавскому. Это и поддержка закона о региональных языках от Колесниченко-Кивалова, это и сдача в аренду помещений Университета под частные заведения дочери с коллаборантом и ныне покойным Журавком, это и плагиатная диссертация Петра Ющенко и засилье кадров Табачника и пропагандисток

Почему же нынешняя власть, а это напомню МОН и весь состав правительства проголосовали за эту аферу? Потому что, как оказалось, главным лоббистом еще 10-летнего срока ректорства 74-летнего Андрющенко был его зять и по совместительству государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко. Он смог сделать каркаломную карьеру во времена Януковича, создать Институт с Богословской, завестись квартирами и домами и до сих пор останется при самой серьезной государственной должности во власти, где уже нет кумизма.

Интересно, что для предотвращения манипуляций с так называемыми новыми-старыми вузами для сохранения у власти ректоров, был зарегистрирован правильный Законопроект от братьев Стефанчуков, Бабака и других. Однако через определенный период и им были приведены убедительные аргументы, что без ликвидации старого Национального педуниверситета имени Драгоманова и его переименования, педагогическое образование в Украине погибнет!

Как информируют депутаты, в МОН уже подготовлены документы чуть ли не на десяток новых, точнее переименованных старых вузов, и ректоры прикрепили к ним крайне убедительные аргументы.

Так и живем: президент рассказывает как власть мужественно и героически днем ​​и ночью воюет с русской ордой, а на практике оно получается немного не так…