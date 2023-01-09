Украинцы, по-видимому, генетично имеют талант к предпринимательству, поэтому постоянно доказывают, что не существует внешних или внутренних факторов, которые заставили бы отчаяться в собственном деле и силах.



Несмотря на это, сегодняшний день требует от владельцев бизнесов адаптивного поведения в режиме 24/7, когда стоит не только полагаться на собственные силы, но и заручаться поддержкой финансовых партнеров. И, несмотря на то, что «в войну никто не кредитует», все же есть возможности получить кредитные средства.

Рынок в летаргическом сне

В первом полугодии этого года 47 из 68 (почти 70%) платежеспособных банков получили чистой прибыли 10 млрд грн. Сравнивая общую операционную прибыль к отчислениям в резервы по состоянию на второй квартал 2021 года (23,5 млрд) с аналогичным периодом 2022-го (33,5 млрд), можем увидеть разницу в 10 млрд грн.

Уровень ликвидности банков, учитывая турбулентные реалии, может в определенной степени гарантировать стабильность функционирования банковской системы.

Несмотря на оптимистичные показатели операционной прибыли, банковский сектор оказался убыточным почти на 4,5 млрд. грн. по итогам полугодия.

Отрицательный результат определил значительный объем сложившихся резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Сложившийся резерв банков составил 57,9 млрд грн. Учитывая действующий кредитный портфель, можно сделать неутешительные прогнозы по его погашению, и это сдерживает банки от его увеличения. Средняя процентная ставка, по которой формировался кредитный портфель, составила 17–18%. После поднятия НБУ учетной ставки до 25% оказалось, что ставка финансирования должна быть на уровне не ниже 27–30%. В банковском секторе постепенно сложилось устойчивое убеждение: заемщик не сможет обслуживать такие высокие проценты, а значит, есть риск сознательного увеличения объема проблемных кредитов .

В идеальном мире финансовый сектор должен быть драйвером по перераспределению средств в экономике. Но в нынешних условиях хрестоматийные формулы не работают, и на рынке кредитования остались либо кредитные линии, открытые до войны, либо льготное кредитование от государства .

Вам отказывают в финансировании: что делать

С начала 2022 г. в качестве помощи государственной программе дополнительно реализовано несколько новых решений. Следует отдельно отметить гранты для малого бизнеса, которые хотя и меньше по объемам, но в случае качественной подготовки к подаче заявки могут служить прочной основой для будущего рассмотрения по государственной программе финансирования «5–7–9». Также через государственные банки реализована программа финансирования экспортеров при поддержке Экспортно-кредитного агентства Украины, которая предоставляет альтернативные инструменты доступа к финансированию.

Бизнесу нужно понять, что от прозрачности текущей деятельности и экономической целесообразности целевого использования зависит вероятность получения кредитных средств по государственным программам. Следует привлекать кредитные средства исключительно для улучшения деятельности с высоким уровнем добавленной стоимости, а не для удержания на плаву.

Как поддерживать текущую деятельность бизнеса при кассовых разрывах и какие альтернативы государственным программам

Хотя большинство банков, кроме государственных, де-факто не финансируют бизнеса, часть финансовых инструментов всегда налицо. Самый безопасный вариант для банка – это кредит под залог депозита . Сегодня этот продукт является наименее логичным для бизнеса и наиболее оптимальным для банка. Теперь о реальных продуктах. Овердрафт— это безусловная альтернатива, которая должна находиться в постоянном доступе в обслуживающем банке. Рассчитывается овердрафт по простой формуле от среднемесячных чистых поступлений на счета (от трех до шести месяцев). Может быть без обеспечения (максимальные лимиты колеблются от 10% до 150% от расчетных оборотов). То есть отличный формат финансирования, понятный банку и почти удобный бизнесу. Почти банки обычно требуют обнулить лимит (т.е. полностью его закрыть) каждые 30 дней, что сейчас трудно реализовать.

Целевые кредиты от банков по программам на приобретение техники, транспорта, для решений в сфере энергоэффективности и т.п. удобны и выгодны, с точки зрения скорости принятия решения и стоимости. По сравнению с классическим финансированием на основные средства или оборотный капитал, целевые кредиты являются действенным инструментом в том случае, если бизнесу необходимо приобрести эти основные средства.

Следует учитывать следующее: для юридического лица как клиента финансирование, предоставляемое банковским сектором, сопровождается дополнительными затратами.

Во-первых, это о потраченном времени на получение ответа о возможности финансирования, и к этому нужно быть готовым. Обычно необходимо от нескольких дней в случае автоматизации процессов или когда вы являетесь клиентом этого банка и от 20–30 дней, если ваш запрос несколько «нестандартен» для банка .

Во-вторых, следует ожидать дополнительных обязательств посредством перевода оборотов, зарплатных проектов, валютных контрактов (в случае внешнеэкономической деятельности) и разнообразных дополнительных комиссионных расходов, которые банк будет выдвигать как условие получения финансирования (чем повышать для клиента расходы и маскировать их по стоимости обслуживания).

Альтернативой банковскому финансированию выступают небанковские финансовые учреждения , которые, к сожалению, ассоциируются только с компаниями, предоставляющими ссуды физическим лицам. На самом деле, на рынке есть финансовые компании, которые работают только с малым и средним бизнесом и концептуально отличаются от банков по подходам к финансированию.

Главными отличиями являются, конечно, быстрота принятия решения и удобство получения средств. Финансовые компании, в отличие от банков, не занимаются расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц (т.е. клиенту не нужно тратить время на открытие счетов), поэтому нет дополнительных требований по обслуживанию юридического лица вроде банковского. Это дает возможность выступать только финансовым партнером в части предоставления ссуды на любой банковский счет клиента. Под «скоростью принятия решения» подразумевается срок от одного до трех дней после предоставления необходимых документов и до получения средств на счет компании.

Еще одним отличием, ускоряющим получение финансирования, является лояльность к обеспечению или его полное отсутствие в виде активов. Обычно достаточно поручительства владельца бизнеса, что значительно упрощает процедуру получения средств.

Стоимость такого финансирования выше по сравнению с банковской, и здесь следует понять, почему: банковский сектор оперирует средствами, которые дешево привлечены через депозиты или бесплатно находятся на счетах клиентов (также путем привлечения у Национального банка). Финансовые компании работают только на акционерных (собственных) средствах и средствах, получаемых с выплаченных процентов по ссудам.

Это, безусловно, не способствует дополнительной лояльности со стороны клиента к финансовым компаниям , но мотивирует такие компании быть гораздо эффективнее в предложении финансовых инструментов: быстро принимать решения, предоставлять финансирование без залога, обеспечивать весь процесс получения кредита в режиме онлайн, создавать индивидуальные решения для конкретных бизнес-вопросов (независимо от того, финансирование оборотных средств, факторинг выполнения тендерных соглашений или реализация нового проекта).

Суммируя тему возможности финансирования малого и среднего бизнеса, необходимо четко различать суть потребности в займе. Бизнес – это сложный организм, имеющий свои уникальные особенности и потребности, согласно которым следует определяться с финансированием. При необходимости скорых решений на краткосрочные проекты финансовые компании следует рассматривать как лучшего партнера. Если же возникает вопрос долгосрочного финансирования или приобретения основных средств, прямо не влияющих на эффективность бизнеса, то лучшие условия будут предоставляться по государственным программам в государственных банках.

Даже в военное время финансовый сектор продолжает работать над адаптацией условий финансирования за счет государственных программ или собственных ресурсов. Цель состоит в том, чтобы быть единственной экосистемой для малого и среднего бизнеса как главного бюджетообразующего субъекта.



Виктор Вильчинский – заместитель директора по развитию бизнеса ФК Activitis.