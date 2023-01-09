Политолог Руслан Бизяев объяснил, что то оружие, которое Запад сейчас передает Украине, скорее всего подходит для наступления на Запорожскую область и Донбасс.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если мы возьмем чисто тактико-технические характеристики, то БМП «Брэдли», а речь идет не о самых последних модификациях, достаточно неплохо приспособлены для ведения боя, к примеру, на таком театре боевых действий, как Донбасс», - отмечает Руслан Бизяев.

То же самое, добавляет он, касается БМП «Мардер». А что касается французских колесных AMX-10, объясняет эксперт, то это скорее самоходная пушка, она не может противостоять танкам, учитывая калибр длину ствола, но очень неплохо помогает при наступлении пехоты, разрушении определенных огневых точек и так далее.

То есть, констатирует политолог, это техника для очень специфического театра военных действий. Как он рассказывает, еще с начала 20 века, с момента появления танков, а в 20-х годах 20-ого века это оформилось критически, что танки и вся гусеничная техника применяются на танкодоступной местности. Поэтому, предполагает эксперт, речь идет именно о Донбассе и Запорожской области.

«На данный момент стороны готовятся к одному решающему сражению, скорее всего это будет Донбасс, который должен политически, идеологически, экономически переломить ситуацию в ту или иную сторону, но пока предпосылок для перелома я не вижу. Я скорее остаюсь на своей точке зрения, что мы имеем дело со стратегическим тупиком», - заключает Руслан Бизяев.

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