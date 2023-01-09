Политолог Александр Кочетков объяснил, что с системой Patriot у Украины будет полностью выстроена система противовоздушной обороны, ведь это система дальних перехватов ракет.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Как отмечает эксперт, Украине действительно помогают, оснащают достаточно современными вещами, но ВСУ и учатся. Если мы получим систему Patriot, подчеркивает он, то у нас будет полная система противовоздушной, противоракетной обороны. Политолог объясняет, что Patriot – это как раз система дальних перехватов, а значит у нас будет полностью выстроенная система.

«Да, мы можем сбивать 100% дронов Shahed и все прочее. Но по собственному расчету россии получается, что себестоимость дрона – 10-20 максимум тысяч долларов, а самая дешевая сбивающая ракета С-300 –140 тысяч долларов запуск», - замечает Александр Кочетков.

Тем не менее, констатирует он, Новый год противник не смог разрушить украинцам своими ракетами, ведь наши ракетчики, зенитчики сработали отлично, несмотря на цену. То есть, объясняет гость программы, нужно было использовать лучшее оборудование, которое только было, чтобы сбить как можно больше ракет.

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