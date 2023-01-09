Политолог Александр Кочетков объяснил, что сейчас в россии активно работают партизаны и диверсанты, а российское руководство не знает, что делать с войной на своей территории.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Часть этих бавовн и чрезвычайных ситуаций – это работают диверсанты, которые сами по зову судьбы, по зову своей совести что-то разрушают. Внутри есть люди, которые не хотят войны», – отмечает Александр Кочетков.

Как он объясняет, война – трансграничное явление, она расползается сквозь пространство и время. Следовательно, констатирует политолог, когда война уже расползлась, загнать ее туда, откуда она началась, крайне тяжело, но легко начать ее и заставить расползаться.

«И вот россия сейчас столкнулась с тем, что война пришла на ее территорию, и она не знает, что с этим делать. Мы сможем помочь», – добавляет Александр Кочетков.

В то же время эксперт предупреждает, что радоваться победе и подбрасывать шапки, потому что враг разбит, рано. По его словам, путь к победе труден, но мы уже знаем, как бить врага.

Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, почему россия не сможет достичь перелома в войне.

Также Politeka писала о том, что украинцы просят правительство присвоить звание Героя городам, наиболее пострадавшим от страны-агрессора.