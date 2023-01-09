Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что на прошлой неделе весь Запад решил по очереди заявить о поставке оружия Украине, что очень похоже на эффект домино.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«После того, как мир бросил играть игры с россией, популярной стала совершенно другая игра – домино. Помните такой принцип «эффект домино»: одну доминошку роняешь – все остальные начинают за ней сыпаться. Вот ровно такая же история произошла со снабжением украинской армии за прошлую неделю», - отмечает Михаил Шейтельман.

В частности, рассказывает он, произошел эффект домино: Зеленский поехал в США и получил комплекс Patriot, дальше подключилась Франция и вот уже Макрон объявил о передаче Украине легких танков AMX-10, потом присоединилась Германия со своими БМП «Мардер», в ответ на что Байден заявил о передаче еще 50 БМП «Брэдли», а Франция добавила еще БМП «Бастион».

В общем, констатирует политтехнолог, этот ряд можно продолжать быстро. Как он добавляет, со временем в нем окажутся в том числе и артиллерийские снаряды из Норвегии, а также много другого интересного.

«Шариком в лузу падает решение Германии передать Украине вторую систему Patriot. Только-только отсмеялись россияне, что одна система Patriot. путин сказал, что они их будут щелкать. Устанет щелкать этот новогодний щелкунчик, потому что уже вторая система Patriot, а там, глядишь, и остальные расчехлятся. Поэтому, я думаю, разговоры о том, что Украине кто-то не дает вооружений, пора заканчивать. Броня оказалась крепка и танки будут быстро. А эффект домино с нами скорее всего останется на весь год», - заключает Михаил Шейтельман.

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