Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что государственная система управления в рф мешает россии достигать успехов на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я не вижу тех ресурсов, тех возможностей, которые россия может использовать для перелома войны. Первое, что мешает, что делает эту победу невозможной, — это отсутствие внятной и конкретной цели этой войны. Вся эта денацификация, демилитаризация – это бред какой-то, за который умирать как-то не очень хочется», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, невнятные цели войны не вдохновляют российских военных на подвиги. Как отметил Александр Кочетков, еще одна причина, которая делает невозможной победу рф, — это ее государственная система управления и система управления военным ведомством.

«Вот эта система, которая существует в россии, именно она является главным препятствием для достижения каких-либо военных успехов», - заявил Александр Кочетков.

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