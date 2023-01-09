В ноябре крипто-комьюнити стало свидетелем краха одной из самых крупных криптовалютных бирж FTX. Это запустило ряд других событий — банкротства компаний, значительный отток ликвидности с централизованных платформ, капитуляцию биткоинвесторов и майнеров. Крах криптовалютной биржи FTX нанес ущерб более миллиону человек.

Проблемы с платежеспособностью, повлекшие банкротство FTX, ускорят нормативно-правовые изменения, направленные на обеспечение прозрачности крипторинка. Среди возможных глобальных стандартов в регулировании криптоактивов есть проект закона Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA), прошедший большинство законодательных процессов ЕС, за исключением окончательного одобрения Европейским Парламентом, после чего вступит в силу до 2024 года.

MiCA подводит криптоактивы и рынки под контроль Европейского управления надзора за рынком ценных бумаг и Европейского банковского управления.

Для потребителей предусматриваются дисклеймеры с описанием рисков потерь, связанных с криптоактивами, для компаний правила маркетинговой коммуникации. Для эмитентов появится требование информировать в публичном доступе характеристики токена, основную технологию, риски и сам проект.

Поставщики услуг виртуальных активов обяжут получать лицензии в соответствии с видом деятельности и соблюдать строгие требования, направленные на защиту потребителей и инвесторов. Закон будет использовать регулирование на основе существующих правил манипулирования рынком и защиты пользователей, включая правила противодействия отмыванию средств, требующих, чтобы крипто-переводы включали данные о плательщике и получателе платежа.

Закон также ограничивает эмитентов стейблкоинов на количество токенов, которые они могут выпускать, если они не деноминированы в евро или других валютах ЕС, и вводит ограничения на сумму транзакций в 200 млн евро в день для стейблкоинов, деноминированных не в евро.

Существуют также размышления о ведении финансовых стандартов для хранителей клиентских средств. Требование публично подтверждать обеспечение и резервы – очевидный шаг. В противном случае доверие пользователей будет потеряно.

Части криптоэкосистемы, пересекающиеся с реальным миром, должны иметь наиболее эффективную защиту. Это означает, что стейблкоины, утверждающие, что подкрепленные реальными активами как способ для трейдеров безопасно хранить свои деньги, и биржи, хранящие эти деньги на своих счетах, должны быть включены в сферу компетенции регуляторов.

Вероятно, далее новые нормативные инициативы будут направлены на создание прозрачности путем обязательства аудита и предоставления криптографических доказательств состава резервов, активов и пассивов с целью подтверждения гарантии покрытия обязательств перед пользователями и инвесторами.

Регулирование также должно предусматривать сегрегацию клиентских активов, чтобы предотвратить такой тип кредитования за счет чужих денег, которое FTX предоставляло своему хедж-фонду.

Уже сегодня речь идет о разделении деятельности как в традиционной финансовой системе. Это разделение будет иметь наибольшие последствия для бирж, как FTX, занятая кредитованием, выпуском токенов и брокерской деятельностью. Регулирование криптовалютных бирж должно прекратить переплетение функций, которые могут привести к конфликту интересов.

Несмотря на текущее отношение к криптовалютной индустрии, сам крипторинок и технология блокчейна никуда не исчезнут. Обязательное лицензирование деятельности, прохождение аудитов и соответствие регуляторным нормам, безусловно, поднимают порог входа в индустрию, но в то же время сужают пространство для спекуляций и поддерживают уверенность пользователей.