Сеть АЗК UPG, де-факто принадлежащая белорусскому олигарху Николаю Воробью и сыну диктатора Александра Лукашенко Виктору, вышла на польский рынок.

Об этом пишет портал Портмоне со ссылкой на Обозреватель .

Компания официально позиционирует себя как украинская, но, по нашим данным, «ребрендинг» сделан только для того, чтобы обходить все санкции Евросоюза благодаря подставным лицам.

Об этом, как сообщает Портмоне, Обозреватель стало известно из своих источников. Как сообщает издание Enkorr, компания уже успела добраться и на польский рынок. Так, финансовый директор UPG с 2020 года Инна Яценко стала председателем правления польского предприятия Baltchem SA Zakłady Chemiczn, а совладелец Виктория Петренко вошла в состав совета его директоров.

Прежде, чем стать частью украинского бизнеса и перекраситься в UPG, компания входила в орбиту белорусского олигарха Николая Воробья. Сейчас, по нашим данным, за ней стоит и руководит Николай Воробей, он также бизнес-партнер старшего сына Виктора Лукашенко.

По данным Puls Biznesu, в декабре прошлого года инвестиционный фонд Warsaw Equity Group объявил, что продал 100% акций Baltchem SA Zakłady Chemiczne. Одним из покупателей оказался Ян Бобрек, предположительно сын Яна Эдварда Бобрека, топливного бизнесмена из Щецина. Газета объясняет, что сегодня сын управляет компаниями Oktan Energy и Arcturus, основанными его отцом.

UPG эту информацию опровергли и отрицали какие-либо инвестиции в Польшу.

Как сообщает Puls Biznesu, в отрасли слышно, что украинцы из UPG очень активны на польском топливном рынке и являются крупным игроком на рынке поставок в Украину, а смена владельцев в Baltchem – это очень важное событие для польской топливной промышленности. Более того, сеть UPG была крупным дистрибьютором белорусского горючего в Украине, и эти связи не вызывают энтузиазма у представителей польского топливного рынка. Также сомнительно, что транзакция была частной и, вероятно, не подпадает под действие каких-либо правил защиты критической инфраструктуры, отмечает издание. Проблема также и в том, что один из двух морских терминалов будет работать не на рыночных условиях, а будет обеспечивать потребности Украины, а значит, возможности польского импорта будут ограниченными.



Отметим, что белорусский бизнесмен Николай Воробей считается главным нефтяным «кошельком» Александра Лукашенко, за что попал под санкции ЕС 17 декабря 2020г. Также известно, что в феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о санкциях, где в список попал Виктор Медведчук, с которым Николая Воробья связывали бизнес-интересы.