Об этом сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 6 января был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать персональное участие в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.
Также Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Непростой январь будет для мужчин с определенным именами: у кого резко изменится жизнь
"Мы никому не скажем": "Пташку" из "Азовстали" застукали в интересной компании, фото
Присутствует опознавательный символ: в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками
Был дома с мамой: трагедия с ребенком разыгралась под Киевом
С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: