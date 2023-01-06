Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что война негативно повлияла на промышленный потенциал Германии.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Какие последствия непосредственно для Германии несет война? Не реагировать на действия россии нельзя, то есть нужно ограничивать экономическое сотрудничество. Ключевое экономическое сотрудничество – энергоносители», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, на Германию давили США и Великобритания, у нее есть определенные обязательства перед странами G7, поэтому спрятать голову в песок – это не выход. Как отметил Андрей Вигиринский, война повлияла и на социальную сферу Германии, в частности повлекла за собой большой поток беженцев и значительные инфляционные колебания.

«Если мы говорим о промышленном потенциале, то кризис в энергетике повлек за собой проседание валового внутреннего продукта в Германии. Это, в свою очередь, ослабляет немецкие позиции с точки зрения принятия решений в ЕС. Компании убегают, бизнес убегает, капиталы убегают в другие более приемлемые страны», - заявил Андрей Вигиринский.

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