Специалисты Госэкоинспекции Украины рассчитали сумму ущерба вследствие российской агрессии на территории Украины за загрязнение, засорение вод и самовольное пользование водными ресурсами.

Следовательно, за 10 месяцев враг нанес ущерб на сумму более 55,7 млрд грн.

Из них 15,5 млрд. грн. убытков рассчитано Центральным аппаратом Госэкоинспекции Украины, вследствие захвата гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, расположенных в Херсонской обл.

Напомним, что в результате вооруженной агрессии РФ 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала. Впоследствии оккупант взорвал шандорное перегородку, в результате чего началось наполнение Северо-Крымского канала водой из Каховского водохранилища. Пока допускается, что Россия самовольно пользуется водными ресурсами, которые являются национальным достоянием Украинского народа.

А это нарушает главный закон Конституции Украины и другие нормативно - правовые акты. В то же время наносит существенный ущерб отраслям экономики, создает угрозу для нормального обеспечения питьевых потребностей населения, хозяйственно-бытовых, лечебных, оздоровительных, сельскохозяйственных и промышленных.

Следует заметить, что правительство расторгло Соглашение по России в сфере водных отношений. Соответствующее решение о прекращении 30-летних дипломатических отношений с РФ в сфере водных отношений Кабинет Министров Украины одобрил накануне на своем заседании.

Своими действиями россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины. Понятно, что в таких условиях любые цели Соглашения не жизнеспособны. Теперь мы находимся по разным берегам и будем внедрять европейские принципы управления водными ресурсами без участия России. Это будет не просто. Ведь никогда не знаешь, какой подарок приготовит сосед-убийца», - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.