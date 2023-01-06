Следовательно, за 10 месяцев враг нанес ущерб на сумму более 55,7 млрд грн.
Из них 15,5 млрд. грн. убытков рассчитано Центральным аппаратом Госэкоинспекции Украины, вследствие захвата гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, расположенных в Херсонской обл.
Напомним, что в результате вооруженной агрессии РФ 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала. Впоследствии оккупант взорвал шандорное перегородку, в результате чего началось наполнение Северо-Крымского канала водой из Каховского водохранилища. Пока допускается, что Россия самовольно пользуется водными ресурсами, которые являются национальным достоянием Украинского народа.
А это нарушает главный закон Конституции Украины и другие нормативно - правовые акты. В то же время наносит существенный ущерб отраслям экономики, создает угрозу для нормального обеспечения питьевых потребностей населения, хозяйственно-бытовых, лечебных, оздоровительных, сельскохозяйственных и промышленных.
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Следует заметить, что правительство расторгло Соглашение по России в сфере водных отношений. Соответствующее решение о прекращении 30-летних дипломатических отношений с РФ в сфере водных отношений Кабинет Министров Украины одобрил накануне на своем заседании.
Своими действиями россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины. Понятно, что в таких условиях любые цели Соглашения не жизнеспособны. Теперь мы находимся по разным берегам и будем внедрять европейские принципы управления водными ресурсами без участия России. Это будет не просто. Ведь никогда не знаешь, какой подарок приготовит сосед-убийца», - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.