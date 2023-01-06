Военный Святослав Дубина сообщил, что сейчас нужно делать все возможное, чтобы помочь ВСУ совершенствоваться.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Очень важно из этого всего сделать правильные выводы, извлечь правильные уроки. К счастью, в ВСУ нам удалось сделать идеальную модель нашего государства, институтов, где есть большая степень доверия, это доверие оправдывается в конкретных действиях. И общество, и государство, и наши зарубежные партнеры объединились, и мы видим результат», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, главный результат, которого удалось достичь благодаря такому единению, – это освобождение украинских территорий. Как подчеркнул Святослав Дубина, нужно анализировать ошибки и делать выводы, помогать Вооруженным силам Украины совершенствоваться.

«Это очень классный пример интеграции, взаимодействия разных ветвей власти, общества, зарубежных партнеров. Общество доказало, что у нас есть стержень, что мы не дадим себя убить», - заявил Святослав Дубина.

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