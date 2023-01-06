Политолог Руслан Бизяев объяснил, что война ударила по позициям путина на международной арене, но он все еще остается игроком, только вот внутри самой россии у него могут начаться проблемы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он (ред. – путин) игрок. Можно по разному к этому относится, можно давать разные оценочные суждения, но он игрок. Да, его вес, скажем так, девальвировал в этом году по объективным причинам, но он продолжает оставаться в игре». – отмечает Руслан Бизяев.

То есть, констатирует он, на мировой геополитической поляне все те же игроки, среди которых и слабая россия, и ослабленный Евросоюз, и все остальные, которые тоже как бы не сильно набрали веса, но они и будут пока определять эту карту.

В то же время эксперт добавляет, что позиции путина в самой россии довольно шаткие, а та политическая элита, которую он вырастил, не выполнила своих задач, все по-старому, крадут и дурят.

«Если будет большой шум, то они попробуют обменять путина на свои заводы, газеты, пароходы, активы и политически безбедное существование. Так уже не раз было в истории Советского Союза и российской империи, если внимательно эту историю изучить. Собственно, ничего нового», - констатирует Руслан Бизяев.

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