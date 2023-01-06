Политический обозреватель Леонид Швец объяснил, что россия развалится вместе с путиным, поскольку он построил ее под себя, но говорить о плохом состоянии его здоровья пока рано.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Плевать там, помрет он (ред. – путин) или не помрет. Хотя, конечно, его смерть сильно бы все изменила, потому что очень много держится на нем. россия выстроена за 23 года под него, ним под него. Поэтому, если валится он, там валится все и в общем-то это, конечно, меняет расстановку и скорее всего способствует скорейшему прекращению войны», - объясняет Леонид Швец.

По словам гостя программы, война – это личная инициатива и решение путина, авантюра, которая, к тому же, испортила жизнь всему правящему классу, который привык чувствовать себя прекрасно, воровать миллиардами в россии, а реализовывать эти миллиарды на Западе.

Что же касается состояния здоровья президента россии, добавляет он, то заявления о болезнях скорее являются психологическим воздействием. Хотя, отмечает эксперт, был доклад датской разведки о том, что судя по всему, путин испытывает болевые какие-то синдромы, он себя ведет так, как человек, которому больно.

«Почему больно, как больно – непонятно. Можно ли из этого делать какие-то выводы о его практически терминальной стадии? Скорее нет», - рассуждает Леонид Швец.

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