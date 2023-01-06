Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что применение ядерного оружия создаст для россии еще больше проблем.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Применение ядерного оружия ничем не меняет сейчас ситуацию на фронте, они (россияне – Ред.) все равно будут проигрывать. На них ополчится весь мир, и за это тоже придется отвечать», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, но это не значит, что все остальные выполнят этот приказ. Как отметил Александр Кочетков, в случае россии, которая проигрывает на фронте, ядерный удар – это прямой путь к еще большим проблемам и еще более быстрому поражению.

«Когда они проигрывают, вероятность чрезвычайно мала, но мы будем об этом знать, поскольку перемещение боеголовок пропустить будет невозможно, весь мир внимательно за этим следит. Вероятность применения ядерного тактического оружия возросла, она от 0 стала стремиться к 10%, и вот на этом уровне она держится», - сообщил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации: «Нам надо…».

Также Politeka сообщала, что российский самолет упал между домами, появились кадры с места катастрофы: «Долетался».