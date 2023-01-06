Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.







На днях выяснилось, что в Верховной Раде сформировалась и успешно действует неформальная ПАРТИЯ ЗАЩИТНИКОВ Медведчука-Казака-Королевской-Волошина и других коллаборантов Украины.



В нее входят и нынешние главы парламента и представители как правящей «Слуги народа» и до недавнего времени оппозиционной «Батькивщины»…

Они убежденно защищают депутатов от запрещенной партии слуг Путина уже… 113 дней и совместно голосуют за решение в интересах то застройочной мафии, то за увеличение своих зарплат, то за монополизацию медиарынка… Более того, без голосов медведчукистов-путинцев, еще не сбежавших за границу, тот же печально известный закон о бесконтрольности градостроительства не набрал бы 226 голосов.

Арахамия и К., которые дружили и продолжают дружить с депутатами из ОПЗЖ, для лохов нашли серьезный аргумент. Мол «проклятая» Конституция, а точнее ее 81 статья не дает правовых оснований забрать мандаты у предателей Украины!

Правда по другому. Депутаты из партии защитников Медведчука и К. до сих пор не сделали ни одного правового шага для этого. И Конституция никоим образом не мешает официально обратиться в правоохранительные органы по открытию дел против тех депутатов, которые предали Государство и сбежали из него еще накануне 24 февраля (статья 111 УПК о государственной измене и 111-1 о коллаборации в помощь). Наличие судебного решения станет конституционным основанием для лишения депутатского статуса.



Уточнение норм о статусе "безвестно отсутствует", "постоянное проживание за пределами страны" в законах, а не в Конституции тоже открывают широкий ПРАВОВЫЙ путь для прекращения полномочий наиболее одиозных путинцев.





Одним словом, будь желание и политическая воля, то как минимум несколько десятков депутатов от Медведчука и Казака до Королевской и Волошина уж точно не имели мандатов!

Отдельная история с бездействием ВР по наполнению содержанием понятия ответственности «ЗАПРЕДЛЕННЫХ ПАРТИЙ». В частности, лишение государственных наград и званий для представителей партий-предателей и коллаборантов было вполне справедливым. А пока «ГЕРОЙ УКРАИНЫ» Бойко убеждает, что уже не уважает Путина и любит только украинские власти. Также требует изменения и избирательное законодательство, чтобы исключить возможность попадания в ВР представителей запрещенных партий.

Но наиболее нагло поведение Стефанчука-Арахамии, которые заблокировали рассмотрение Правительственного законопроекта о лишении мандатов почти 4 ТЫСЯЧ ДЕПУТАТОВ местных советов от запрещенных партий Медведчука, Шария, Сальдо…

А вы говорите Конституция мешает?

Мешает ненасытное желание дольше держаться у власти и делит имущество и средства «по честности и справедливости» с помощью деморализованных депутатов ОПЗЖ, которые в свою очередь готовы поддерживать и власть и сатану, лишь бы остаться у бюджетного корыта.